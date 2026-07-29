Арестованная за голую прогулку по Москве экс-участница "Дома-2" не признала вину

Экс-участница "Дома-2", арестованная за прогулку в голом виде, не признала вину Арестованная за голую прогулку по Москве экс-участница "Дома-2" не признала вину

Москва29 июл Вести.Экс-участница "Дома-2" и треш-блогер Анастасия Брагина, арестованная за прогулку по столичному ЖК в обнаженном виде, не признала вину. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на документы.

Суд установил, что ее действия носили демонстративный характер, нарушали общественный порядок и были направлены на привлечение внимания окружающих… Поведение девушки противоречило общепринятым нормам говорится в сообщении, опубликованном в канале СМИ в мессенджере МАХ

22-летнюю треш-блогершу задержали 19 июля. Девушка выкладывала в своих приватных каналах кадры, на которых показывала и рассказывала, как прогуливается без одежды и заходит в различные магазины и заведения Москвы. Позднее эти видео распространились по соцсетям.