Экс-участницу "Дома-2" арестовали за голую прогулку по Москве Гулявшую голой по Москве экс-участницу реалити-шоу арестовали на 14 суток

Москва21 июл Вести.Тушинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении о хулиганстве в Москве, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Установлено, что в минувшее воскресенье, 19 июля, Анастасия Брагина допустила нарушение общественного порядка.

Брагина … находилась в общественном месте в полностью обнаженном виде, чем выразила явное неуважение к обществу. Данные действия … противоречат общепринятым нормам поведения говорится в публикации судебной пресс-службы в MAX

Суд признал вину Брагиной и отправил ее под административный арест на 14 суток.

Ранее сообщалось, что треш-блогерша и бывшая участница "Дома-2" 22-летняя Анастасия Брагина вела несколько каналов в одном из мессенджеров. Там она разместила видео, где показала и рассказала, как прогуливается в обнаженном виде, посещая различные магазины и заведения в Москве.

После задержания Брагина в отделении полиции отказалась от прохождения медицинского освидетельствования при наличии явных признаков опьянения: у нее была нарушена речь, изменен цвет кожи, но запаха алкоголя при этом не было.