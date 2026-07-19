В Москве задержали 22-летнюю экс-участницу "Дома-2", гулявшую по улицам голой Полиция задержала 22-летнюю блогершу, которая гуляла по Москве абсолютно голой

Москва19 июл Вести.В Москве полицейские задержали 22-летнюю треш-блогершу, которая прогулялась по общественным местам столицы абсолютно голой. Кадры своего времяпрепровождения она публиковала в личном блоге. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет были выявлены публикации, на которых изображено, как девушка снимает себя на видео обнаженной в общественных местах… Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Покровское-Стрешнево установили и задержали 22-летнюю уроженку Пермского края говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Бывшая участница "Дома-2" Анастасия Брагина ведет несколько Telegram-каналов, часть из них – приватные. Изначально именно там она опубликовала видео, где показала и рассказала, как прогуливается без одежды и заходит в различные магазины и заведения столицы. После провокационные кадры распространились по социальным сетям.