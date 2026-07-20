Москва20 июлВести.В Москве мировой суд оштрафовал бывшую участницу шоу "Дом-2" Анастасию Брагину на 4 тысячи рублей за употребление наркотиков. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Суд назначил Брагиной А. А. наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 рублейговорится в публикации
Судом установлено, что 19 июля Брагина в отделении полиции отказалась от прохождения медицинского освидетельствования при наличии явных признаков опьянения – у нее была нарушена речь, изменен цвет кожи, при этом запаха алкоголя не было.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором девушка без одежды идет вдоль Волоколамского шоссе. Вскоре ее задержали полицейские.
Штраф назначен по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).