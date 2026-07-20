Экс-участницу "Дома-2" оштрафовали на 4 тысячи за наркотики после голой прогулки

В Москве экс-участница "Дома-2" заплатит штраф за отказ от проверки на наркотики Экс-участницу "Дома-2" оштрафовали на 4 тысячи за наркотики после голой прогулки

Москва20 июл Вести.В Москве мировой суд оштрафовал бывшую участницу шоу "Дом-2" Анастасию Брагину на 4 тысячи рублей за употребление наркотиков. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Суд назначил Брагиной А. А. наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 рублей говорится в публикации

Судом установлено, что 19 июля Брагина в отделении полиции отказалась от прохождения медицинского освидетельствования при наличии явных признаков опьянения – у нее была нарушена речь, изменен цвет кожи, при этом запаха алкоголя не было.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором девушка без одежды идет вдоль Волоколамского шоссе. Вскоре ее задержали полицейские.

Штраф назначен по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).