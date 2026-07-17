Москва17 июл Вести.Актриса Анна Хилькевич не заплатила вовремя штраф за проезд по платной дороге. Из‑за этого на нее составили административный протокол за просрочку оплаты штрафа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

Но еще до суда актриса погасила долг. В результате московский суд не стал ее наказывать, а ограничился устным замечанием и прекратил дело.

Судья постановил… производство по делу… прекратить… в связи с малозначительностью совершенного правонарушения и ограничиться устным замечанием говорится в сообщении

По части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафа в срок могли назначить одно из наказаний: штраф в двойном размере, арест до 15 суток либо обязательные работы до 50 часов.