На актера Николая Фоменко в суд поступило дело об уклонении от оплаты штрафа

На актера Николая Фоменко заведено судебное дело, ему грозит арест На актера Николая Фоменко в суд поступило дело об уклонении от оплаты штрафа

Москва15 июл Вести.64-летний актер Николай Фоменко будет привлечен к административной ответственности. На него заведено дело за уклонение от уплаты административного наказания.

Артист регулярно уклонялся от оплаты штрафов за парковку, сообщает MK.RU. Он уже многократно привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

Протокол был составлен за неуплату штрафа отметили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы

Сейчас, по данным издания, дело артиста по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ поступило в судебный участок №183 района Очаково-Матвеевское. Подтверждение этой информации издание получило в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Актеру и шоумену за отказ уплаты штрафов грозит новый штраф размером от одной тысячи рублей или до 50 часов обязательных работ. Также Фоменко могут взять на 15 суток под административный арест.

В 2016 году Николай Фоменко избежал выплаты через суд 65 миллионов рублей по проекту суперкара Marussia.