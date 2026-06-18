С лишенного гражданства РФ журналиста Анина взыскивают штрафы на 158 тысяч С журналиста-иноагента Анина взыскивают штрафы на 158 тыс. рублей

Москва18 июн Вести.Судебные приставы ведут принудительное взыскание штрафов с бывшего российского журналиста Романа Анина, признанного иностранным агентом и лишенного гражданства РФ. Об этом свидетельствуют материалы приставов и судебные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

С 2024 года в отношении Анина возбуждено 9 исполнительных производств, 5 из которых закрыты в связи с невозможностью установить его местонахождение и имущество. В настоящее время приставы продолжают взыскивать оставшиеся суммы: штраф 40 тыс. рублей за распространение материалов иноагентов без маркировки, 35 тыс. рублей за несоблюдение ограничений, связанных со статусом иноагента, и еще 70 тыс. рублей (два производства) за непредоставление обязательных сведений. Кроме того, с него взыскивается исполнительский сбор в 13 тыс. рублей. Общая сумма задолженности составляет 158 тыс. рублей.

В декабре 2025 года Анин был лишен российского гражданства, а в конце марта того же года заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о публичном распространении фейков о ВС РФ. Он объявлен в розыск и заочно арестован. В реестр иностранных агентов Анин был включен Минюстом 20 августа 2021 года.