Москва11 авг Вести.Журналистке Ирине Баблоян (признан в РФ иноагентом) назначен административный штраф по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Таганский районный суд … 11 августа … признал виновной Баблоян Ирину Арамовну в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (Производство материалов и/или их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены, направлены иностранным агентом. — Ред.), и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 45000 рублей говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

Там также добавили, что административный штраф в размере 45 тыс. рублей назначен бывшей главе благотворительного фонда Ольге Романовой (признан в РФ иноагентом) по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (Непредставление/ несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах).