Иноагент Романова оштрафована на 45 тысяч рублей

Иноагенту Ольге Романовой выписали административный штраф Иноагент Романова оштрафована на 45 тысяч рублей

Москва11 авг Вести.Суд назначил административный штраф журналистке и бывшей главе благотворительного фонда Ольге Романовой (признана иностранным агентом в РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Таганский районный суд города Москвы 11 августа 2026 года признал виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ Романову Ольгу Евгеньевну говорится в сообщении

Постановлением суда Романовой выписан административный штраф в размере 45 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в отношении Ольги Романовой возбуждено уголовное дело.

Согласно материалам проверки, Романова продолжает публиковать в соцсетях посты без маркировки иноагента, при этом она привлекалась к административной ответственности на аналогичное правонарушение уже дважды.

Романова покинула Россию в 2017 году, в реестр иноагентов ее внесли в октябре 2023 года.