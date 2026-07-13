Москва13 июл Вести.В отношении журналистки Ольги Романовой (признана иностранным агентом в РФ) возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Москвы.

По материалам проверки Тверской межрайонной прокуратуры в отношении 60-летней Ольги Романовой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам проверки, Романова продолжает публиковать в соцсетях посты без маркировки иноагента, при этом она привлекалась к административной ответственности на аналогичное правонарушение уже дважды.

Романова покинула РФ в 2017 году, в реестр иноагентов ее внесли в октябре 2023-го. По данным Минюста, она распространяла фейки о решениях российских властей и получала поддержку от иностранного источника.