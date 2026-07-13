Москва13 июлВести.В результате атаки ВСУ в жилом квартале в поселке Пионерский под Истрой в Подмосковье одна из улиц оказалась практически полностью уничтожена. Об этом "Российской газете" рассказали местные жители.
Посреди улицы стоит сгоревший автомобиль, а рядом находятся разрушенные дома.
Только что прошел там, где работают пожарные... Нашей улицы больше нет - разрушено пять домов, очень крупный пожарприводятся слова жителя поселка
При атаке ВСУ в Подмосковье три человека погибли, еще трое пострадали. Спасатели разгребают завалы.