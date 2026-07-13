Жители поселка под Истрой рассказали о последствиях атаки БПЛА

"Улицы больше нет": жители Подмосковья рассказали о последствиях атаки ВСУ Жители поселка под Истрой рассказали о последствиях атаки БПЛА

Москва13 июл Вести.В результате атаки ВСУ в жилом квартале в поселке Пионерский под Истрой в Подмосковье одна из улиц оказалась практически полностью уничтожена. Об этом "Российской газете" рассказали местные жители.

Посреди улицы стоит сгоревший автомобиль, а рядом находятся разрушенные дома.

Только что прошел там, где работают пожарные... Нашей улицы больше нет - разрушено пять домов, очень крупный пожар приводятся слова жителя поселка

При атаке ВСУ в Подмосковье три человека погибли, еще трое пострадали. Спасатели разгребают завалы.