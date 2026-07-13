В Подмосковье пожилая женщина может находиться под завалами после атаки БПЛА В Истре после атаки дронов ищут пожилую женщину

Москва13 июл Вести.Минувшей ночью беспилотники атаковали несколько районов Московской области. В поселке Пионерский в Истре спасатели ищут пожилую женщину, которая может находиться под завалами. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Ведутся поиски пожилой женщины, которая предположительно находится под завалами говорится в сообщении

В поселке Пионерский городского округа Истра в результате атаки БПЛА разрушены пять домов и повреждены пять машин. Три человека погибли. Еще трое пострадавших сейчас получают медицинскую помощь.