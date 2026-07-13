Москва13 июлВести.Три человека, получившие ранения во время атаки беспилотников в подмосковной Истре, получили квалифицированную медицинскую помощь. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.
Женщина, пострадавшая сегодня ночью в ходе атаки БПЛА противника, была доставлена в Истринскую больницу, прооперирована, ее состояние стабилизировано. В настоящее время переводится в МОНИКИговорится в сообщении
Также в Истринской больнице под наблюдением врачей находится мужчина, получивший легкие осколочные ранения - его состояние стабильное.
Еще один пострадавший после получения первичной медицинской помощи от госпитализации отказался.