Пострадавшим во время атак БПЛА в Истре оказывают медицинскую помощь

В Подмосковье три человека, пострадавшие от атак дронов, получили помощь Пострадавшим во время атак БПЛА в Истре оказывают медицинскую помощь

Москва13 июл Вести.Три человека, получившие ранения во время атаки беспилотников в подмосковной Истре, получили квалифицированную медицинскую помощь. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городского округа Татьяна Витушева.

Женщина, пострадавшая сегодня ночью в ходе атаки БПЛА противника, была доставлена в Истринскую больницу, прооперирована, ее состояние стабилизировано. В настоящее время переводится в МОНИКИ говорится в сообщении

Также в Истринской больнице под наблюдением врачей находится мужчина, получивший легкие осколочные ранения - его состояние стабильное.

Еще один пострадавший после получения первичной медицинской помощи от госпитализации отказался.