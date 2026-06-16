В Электростали обломки БПЛА попали в жилой дом

Шесть человек ранены в Подмосковье после массированной атаки дронов ВСУ В Электростали обломки БПЛА попали в жилой дом

Москва16 июн Вести.Украинские боевики с применением беспилотников атаковали Московскую область, в результате вражеской агрессии ранения получили 6 человек, в том числе, 13-летняя девочка, также зафиксирован ряд повреждений. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Противник совершил атаки ночью и утром 16 июня.

Сбито 86 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадали 6 человек написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Электростали, в поселке Случайный, пострадали 4 мужчин, 2 из них госпитализированы. На проспекте Ленина обломки беспилотника попали в многоквартирный дом — повреждено остекление фасада с 4-го по 16-й этажи, а также в строящемся доме с 12-го по 16-й этажи.

В Котельниках пострадал 57-летний мужчина, в Воскресенске, в деревне Цибино, — 13-летняя девочка. У нее колото-резаная рана левого бедра.

Говоря о других повреждениях гражданской инфраструктуры, Воробьев добавил, что в Раменском округе загорелась кровля двухэтажного кирпичного дома. В Солнечногорске осколками повреждены остекление и часть частного дома, в Черноголовке — фасад административного здания.

На местах падения обломков работают экстренные службы, пожарные и сотрудники МЧС. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Утром 16 июня российские военнослужащие также отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву — были сбиты 60 дронов. Однако один из БПЛА повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), в результате вспыхнул пожар.