При атаках дронов ВСУ в Подмосковье пострадали 16 человек, в том числе 2 детей

В результате атак БПЛА в Подмосковье пострадали 16 человек, в том числе 2 детей При атаках дронов ВСУ в Подмосковье пострадали 16 человек, в том числе 2 детей

Москва18 июн Вести.На данный момент известно о том, что в результате атаки украинских БПЛА в Московской области пострадали 16 человек, из них двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В Раменском пострадали три человека: 22-летний мужчина с травмами живота, таза и конечностей госпитализирован..., 10-летняя девочка с травмами голеней..., 35-летний мужчина … с множественными ранениями голеней, бедра, плеча и шеи написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В Солнечногорске 46-летний мужчина получил осколочное ранение плеча, в Люберцах двое мужчин — 20 и 33 лет —доставлены в больницу с травмой бедра и переломом руки. Состояние обоих оценивается как средней тяжести.

В Дзержинском мужчина госпитализирован с ранениями шеи, другой 50-летний пострадавший госпитализирован из ТЦ "Садовод" с осколочными ранениями брюшной стенки.

В Котельниках пострадали 8 человек. Пятеро находятся в Люберецкой больнице, среди них мужчины с осколочными ранениями и травмами различной степени тяжести, а также 58-летняя женщина с черепно-мозговой травмой и ранениями плеча. Трехлетний ребенок доставлен в Центр охраны материнства и детства. Еще один 19-летний пострадавший … — в Жуковской больнице. Один человек от госпитализации отказался добавил Воробьев

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, в том числе тушение пожаров. Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.

Москва и Московская область 18 июня подверглись одной из самых массированных украинских атак с начала 2026 года — было уничтожено около 194 БПЛА. Обломки дронов упали на территории ТЦ "Садовод", ТЦ "Белая дача", также нескольким беспилотникам удалось достичь Московского НПЗ. Андрей Воробьев ранее заявлял о множественных повреждениях в разных муниципалитетах.