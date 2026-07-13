Москва13 июлВести.Губернатор Подмосковья сообщил об уничтожении 81 беспилотника минувшей ночью.
Сегодня ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку беспилотников на Московскую область. Над территорией региона было сбито и подавлено 81 БПЛАговорится в сообщении Андрея Воробьева
Дроны сбиты над городами Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.
Три человека из-за атак БПЛА в поселке Пионерский в Истре погибли, еще трое получили ранения.