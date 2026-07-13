Над Московской областью уничтожен 81 БПЛА В Подмосковье сбит 81 беспилотник ВСУ

Москва13 июл Вести.Губернатор Подмосковья сообщил об уничтожении 81 беспилотника минувшей ночью.

Сегодня ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку беспилотников на Московскую область. Над территорией региона было сбито и подавлено 81 БПЛА говорится в сообщении Андрея Воробьева

Дроны сбиты над городами Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.

Три человека из-за атак БПЛА в поселке Пионерский в Истре погибли, еще трое получили ранения.