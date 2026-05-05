МО РФ: 43 беспилотника ВСУ сбиты за два часа над девятью регионами РФ

ПВО за два часа сбила 43 украинских дрона, в том числе над Московским регионом МО РФ: 43 беспилотника ВСУ сбиты за два часа над девятью регионами РФ

Москва5 мая Вести.Средства противовоздушной обороны с 7.00 до 9.00 мск уничтожили 43 украинских дрона самолетного типа над российскими субъектами, включая Московский регион и Адыгею. Об этом сообщило МО РФ.

Кроме того, беспилотники ВСУ были сбиты над Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Волгоградской и Воронежской областями.

До этого в Минобороны информировали, что в течение ночи средства ПВО уничтожили 289 украинских беспилотников над российскими регионами.

Утром во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом украинском БПЛА, который летел на город. Этот дрон стал третьим, уничтоженным в течение ночи и утра 5 мая над Московским регионом.