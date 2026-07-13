Глава Истры Витушева показала кадры с разрушениями после атаки ВСУ в Подмосковье

Кадры с разрушенными домами после атаки ВСУ в Подмосковье показала глава Истры Глава Истры Витушева показала кадры с разрушениями после атаки ВСУ в Подмосковье

Москва13 июл Вести.Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева показала снимки с разрушениями после атаки противника на город. Соответствующие кадры она разместила в Telegram-канале.

На фото видны разрушенные частные дома, где обрушились крыши и отсутствуют окна. На одном из кадров частный дом охвачен огнем.

Минувшей ночью в ходе атаки БПЛА противника семь частных домовладений в поселке Пионерский разрушены, еще несколько частных домов имеют повреждения различной степени отмечается в сообщении

Предварительно, при атаке ВСУ на Истру три человека погибли и три пострадали.