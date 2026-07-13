Москва13 июл Вести.Некоторые структуры "Роснефти" и ряд топливных операторов аэропортов включены в перечень компаний, которые могут самостоятельно определять объем раскрываемой информации. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в указ президента РФ от 27 ноября 2023 г. № 903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами".

В обновленный перечень вошли компании "Нефтегазтехнология-энергия", "РН-аэро", "РН – Краснодарскнефтегаз", "РН – морской терминал Находка", "РН – морской терминал Туапсе", "РН – Пурнефтегаз", "РН – Туапсинский нефтеперерабатывающий завод", "РН – Юганскнефтегаз" и "Удмуртэнергонефть".

Аналогичное право получили топливозаправочная компания "Кольцово" в Екатеринбурге, "Базовый авиатопливный оператор" в Краснодаре и "Топливозаправочный комплекс Пулково" в Санкт-Петербурге.