Москва13 июн Вести.В ряде российских аэропортов введены лимиты на заправку воздушных судов зарубежных авиакомпаний. Причина — иностранные перевозчики стали активно пользоваться практикой дозаправки впрок, чтобы сэкономить на рейсах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Росавиации и комментарии ведомства.

Согласно действующим рекомендациям (NOTAM), заправка иностранных самолетов (топливом ТС-1 и Jet A-1) производится только при согласовании с топливозаправочным комплексом. Объем поставки не должен превышать количества, необходимого для выполнения полета. Ограничения действуют в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других авиагаванях.

Как пояснили в Росавиации, из-за текущей конъюнктуры международного рынка ГСМ иностранные перевозчики стали чаще и в больших объемах заправляться в российских аэропортах, стремясь сократить свои расходы.

Кроме того, при посадке на запасных аэродромах авиакомпании начали дозаправляться значительно больше необходимого, что негативно влияет на планирование поставок и логистику энергоресурсов для аэропортов.