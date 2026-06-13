Москва13 июнВести.Аэропорты в России обеспечены необходимым объемом топлива для авиаперевозок в штатном режиме. Об этом сообщили в Росавиации агентству РИА Новости.
Гражданская авиация России продолжает выполнять программу перевозок в штатном режиме. Аэропорты обеспечены топливом в полном объеме под программу перевозок, заявленную авиакомпаниямипояснили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта
В ведомстве подчеркнули, что обеспечение поставок энергоресурсов в аэропорты находится на постоянном контроле авиационных властей.
Ранее сообщалось, что в ряде российских аэропортов введены лимиты на заправку воздушных судов зарубежных авиакомпаний, которые стали активно пользоваться практикой дозаправки впрок, чтобы сэкономить на рейсах.