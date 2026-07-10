Москва10 июлВести.Поставки авиатоплива в аэропорты России находятся на контроле Минтранса и Минэнерго. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
По его словам, расписание рейсов выполняется.
Минэнерго совместно с Минтрансом и другими ведомствами держат на контроле поставки керосина в аэропортысказал Ядров в кулуарах форума "Иннопром", его слова приводит ТАСС
Восьмого июля президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку и министру транспорта Андрею Никитину регулярно докладывать ему и председателю правительства Михаилу Мишустину о ситуации в топливном комплексе страны.