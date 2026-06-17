В РЖД рассказали о мерах по обеспечению бесперебойных перевозок нефтепродуктов

РЖД усилили контроль за поставками топлива в регионы В РЖД рассказали о мерах по обеспечению бесперебойных перевозок нефтепродуктов

Москва17 июн Вести.РЖД продолжают обеспечивать стабильную доставку нефтепродуктов по стране, координируя бесперебойные перевозки через специальный штаб. Об этом компания сообщила в MAX.

Особое внимание уделяется поставкам авиакеросина для российских аэропортов.

РЖД в тесном взаимодействии с нефтяными компаниями гибко адаптируются к меняющимся условиям и готовы оперативно корректировать технологию работы говорится в сообщении

Также РЖД в режиме реального времени принимают решения по оптимизации маршрутов, включая наиболее лимитирующие направления.

На протяжении всего маршрута ведется непрерывный мониторинг, чтобы цистерны своевременно доставлялись получателям отмечается в сообщении

В компании подчеркнули, что важную роль играет слаженная работа всех участников логистической цепочки. Соблюдение графиков выгрузки позволяет эффективнее использовать пропускную способность сети и увеличивать объемы перевозок нефтепродуктов.

Ранее в правительстве РФ сообщили, что держат на особом контроле ситуацию с ценами и обеспечением потребителей топливом.