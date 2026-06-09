Власти Ростовской области рассказали о ситуации с топливом в регионе Замгубернатора Ростовской области Сорокин назвал ситуацию с топливом стабильной

Москва9 июн Вести.Замгубернатора Ростовской области Игорь Сорокин заверил, что ситуация с топливообеспечением в регионе остается стабильной.

Он отметил, что это особенно важно во время летнего сезона, когда Ростовская область традиционно становится крупным транзитным узлом для миллионов направляющихся к Черноморскому побережью автомобилистов, а также для растущего транспортного потока в новые регионы.

Текущих запасов топлива на нефтебазах региона достаточно, автозаправочные станции продолжают работать в штатном режиме написал Сорокин в Telegram-канале

По словам замгубернатора, Министерство промышленности и энергетики Ростовской области осуществляет постоянный мониторинг рынка, а также находится в тесном взаимодействии с нефтяными компаниями и логистическими операторами.

Он заверил, что предпринимаются все необходимые меры для исключения возможных перебоев с топливом в регионе и обеспечения бесперебойной работы экономики и транспорта в летний период.