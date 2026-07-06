В Ростовской области у спекулянтов изъяли 38 тонн топлива

Слюсарь рассказал о топливных спекулянтах в Ростовской области В Ростовской области у спекулянтов изъяли 38 тонн топлива

Москва6 июл Вести.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал во время оперативного совещания о ситуации на топливном рынке и борьбе со спекуляцией.

По его словам, выявлены факты реализации топлива в больших объемах.

Такие перекупщики создают искусственный ажиотаж и дефицит подчеркнул глава субъекта

По результатам проверок из незаконного оборота уже изъято 38 тонн топлива, кустарное оборудование, а также топливная тара. Перевозку ГСМ контролируют наряды ДПС.

По словам начальника донского главка МВД Александра Речицкого, пресечено несколько фактов перевозки топлива в больших объемах в Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.