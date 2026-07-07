Москва7 июлВести.Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что ситуация с обеспечением топливом находится на особом контроле. Об этом он заявил в MAX.

Городские власти организуют работу волонтерских групп, народных дружинников, которые будут информировать водителей в очередях, контролировать норму отпуска и направлять на другие заправки.

Вместе с ГИБДД и сетевыми поставщиками топлива будет организовано перенаправление большегрузной техники во избежание перекрытия очередями дорог и остановочных комплексов

отметил глава субъекта

В администрации города появится колл-центр для отработки обращений граждан и координации работы всех служб. Также ведется разработка электронного ресурса, информирующего о наличии топлива.