Филимонов: в Вологодской области ситуация с топливом остается на особом контроле

В Вологодской области на фоне ситуации с топливом организуют работу волонтеров Филимонов: в Вологодской области ситуация с топливом остается на особом контроле

Москва7 июл Вести.Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что ситуация с обеспечением топливом находится на особом контроле. Об этом он заявил в MAX.

Городские власти организуют работу волонтерских групп, народных дружинников, которые будут информировать водителей в очередях, контролировать норму отпуска и направлять на другие заправки.

Вместе с ГИБДД и сетевыми поставщиками топлива будет организовано перенаправление большегрузной техники во избежание перекрытия очередями дорог и остановочных комплексов отметил глава субъекта

В администрации города появится колл-центр для отработки обращений граждан и координации работы всех служб. Также ведется разработка электронного ресурса, информирующего о наличии топлива.