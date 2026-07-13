Москва13 июлВести.К "коалиции желающих" присоединятся Молдавия и Северная Македония. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире BFMTV-RMC.
По словам дипломата, французский президент Эммануэль Макрон намерен принять около 30 глав государств и правительств, которые являются участниками коалиции.
Сегодня к ней [коалиции] присоединятся еще две страны - Молдавия и Северная Македония. Таким образом, число участников коалиции увеличится с 35 до 37сказал Барро
Глава МИД Франции также рассказал о планах коалиции провести в ближайшие месяцы военные учения "за пределами Украины".
Как ранее сообщалось, 13 июля Макрон примет в Париже страны "коалиции желающих" для обсуждения поддержки Украины и гарантий ее безопасности.