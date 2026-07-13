Москва13 июл Вести."Коалиция желающих" заблуждается, рассчитывая нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге он отметил, что страны, входящие в объединение, выступают за продолжение конфликта на Украине, а не за его урегулирование.

Это коалиция подстрекателей войны. Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей стране сказал Песков журналистам

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон примет 13 июля в Париже страны "коалиции желающих", чтобы обсудить поддержку Киева и гарантии безопасности для Украины. По его словам, после саммита НАТО в Анкаре, к "коалиции желающих" готовы присоединиться еще две страны.