Москва7 июл Вести.Специальная военная операция на Украине превратилась в настоящую войну из-за вмешательства стран Запада, поставляющих оружие киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Итак, с одной стороны Россия, с другой стороны киевский режим, ряд европейских стран и США, которые поставляют Украине миллионы тонн оружия, это уже не операция, это война​​​. Это полномасштабная война сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поддержка режима в Киеве со стороны Запада привела фактически к распаду Украины и ведет к уничтожению целой нации. По его словам, Запад "кичится" гуманизмом и толерантностью, но на самом деле это лишь прикрытие забвения фундаментальных человеческих ценностей и потакание губительным идеям, вплоть до оправдания фашизма.