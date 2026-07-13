Москва13 июл Вести.Президент России Владимир Путин во время посещения выставки Народного фронта "Все для Победы!" встретился с телеведущим Михаилом Галустяном. Он рассказал главе государства о готовящемся телешоу "Битва дронов".

Как пишет ТАСС, программа должна привлечь участников СВО, студентов, блогеров и звезд.

Шоу "Битва дронов", которые мы придумали – это возможность раскрыть эту тему, сделать ее понятной, интересной и популярной пояснил Галустян

Глава государства пожелал успехов организатором шоу и отметил, что пропаганда имеет сейчас чрезвычайно важное значение.

Также Путин выступил на форуме Народного фронта "Все для Победы!" Со сцены президент отметил важность обратной связи от населения для корректной работы всех органов власти. Он раскрыл, что в ОНФ на контроле находятся 552 поручения главы государства.