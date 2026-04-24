Путин встретился с бойцами, выполняющими задачи на краматорском направлении

Путин пообщался с бойцами добровольческой бригады имени князя Невского Путин встретился с бойцами, выполняющими задачи на краматорском направлении

Москва24 апр Вести.Президент России Владимир Путин встретился с членами ЛДПР – бойцами добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского.

Глава государства поговорил с военнослужащими в ходе посещения московской выставки, приуроченную к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Там его встретили боевой командир бригады Алексей Верещагин, добровольцы Руслан Лобыкин и Александр Прохоров, а также военный корреспондент Белла Либерман. Они рассказали, как подразделение выполняет боевые задачи на краматорском направлении, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путина при посещении выставки сопровождали председатель Государственной думы Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.