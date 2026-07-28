Москва28 июл Вести.Президент России Владимир Путин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В ходе встречи они обсудили в том числе поддержку участников спецоперации и предстоящие осенние выборы.

В понедельник, 27 июля, российский лидер также встретился с руководителями фракций в Государственной думе VIII созыва. Во встрече приняли участие глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов, а также глава ЛДПР Леонид Слуцкий и лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев.