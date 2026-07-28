Москва28 июл Вести.Президент России Владимир Путин заявил о важности обновления состава Совфеда после выборов в сентябре.

Во вторник Путин провел встречу с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко в Кремле. Путин и Матвиенко, помимо прочего, обсудили предстоящие осенние выборы.

Выборы будут проходить во многие органы власти в регионах Российской Федерации. И это, в свою очередь, так или иначе будет отражаться на кадрах в Совете Федерации... Думаю, что это тоже такой очень важный процесс... исхожу из того, что на работу в Совет Федерации будут приходить люди опытные и нацеленные на достижение общего результата развития России сказал президент

Матвиенко отметила, что в Единый день голосования сменяются от 20 до 30% сенаторов – в Совфед приходят новые люди, со свежим взглядом.