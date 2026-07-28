Москва28 июлВести.Совет Федерации с начала этого года одобрил свыше 300 законов, треть из них - социальные. Об этом президенту Владимиру Путину доложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Во вторник, 28 июля, Путин провел встречу с Матвиенко в Кремле.
Важно, что из более чем 300 законов, более трети из них — социальные законы, направленные на социальную поддержку граждан. И в установленном порядке сенаторами было разработано, внесено инициативно еще 130 законопроектовсказала председатель Совета Федерации
Матвиенко отметила, что Совфед штатно отработал сессию, выполнив намеченные планы по реализации национальных целей развития.