Матвиенко: в отличие от Германии Россия выполняет все социальные обязательства

Матвиенко отметила, что в России не стоит вопрос сокращения социальных расходов Матвиенко: в отличие от Германии Россия выполняет все социальные обязательства

Москва7 июн Вести.В России, в отличие от Германии, выполняются все социальные обязательства перед гражданами. Об этом председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко рассказала в интервью ТАСС.

Она подчеркнула, что у субъектов РФ есть возможности и ресурсы для развития, а региональные бюджеты устойчивы.

Главное, что выполняются все социальные обязательства перед нашими гражданами. И не стоит вопрос уменьшения, урезания, как в Германии, в других странах - они вместо того, чтобы сокращать ненужные, придуманные расходы на военные цели, они все время пытаются сократить социальные расходы [на] граждан сообщила Матвиенко

Накануне она также отметила, что обвинения в адрес России по поводу неизбрания ФРГ в Совет Безопасности ООН вызывают улыбку.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что Москва приветствует все политические силы в Германии, которые готовы восстанавливать и развивать отношения с РФ.