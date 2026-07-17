Москва17 июлВести.Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что глава Сбербанка Герман Греф является "простым" руководителем", который "не зазнался".
В ходе пленарного заседания верхней палаты парламента она поблагодарила Грефа за стенд Сбербанка в Совфеде.
Герман Оскарович. ... Вот не зазнались, не улетели куда-то туда – простой, обычный руководитель огромного государства в государстве под названием Сберсказала Матвиенко
Она добавила, что Совфед относится к Грефу с большим уважением и готов продолжать сотрудничество.
Глава Сбербанка в ходе выступления в СФ рассказал среди прочего о том, что сейчас не существует ни одной сферы, где инструменты искусственного интеллекта не являлись бы доминирующей технологией.