Матвиенко считает Грефа "простым" руководителем, который "не зазнался"

Матвиенко назвала Грефа "простым руководителем государства в государстве" Матвиенко считает Грефа "простым" руководителем, который "не зазнался"

Москва17 июл Вести.Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что глава Сбербанка Герман Греф является "простым" руководителем", который "не зазнался".

В ходе пленарного заседания верхней палаты парламента она поблагодарила Грефа за стенд Сбербанка в Совфеде.

Герман Оскарович. ... Вот не зазнались, не улетели куда-то туда – простой, обычный руководитель огромного государства в государстве под названием Сбер сказала Матвиенко

Она добавила, что Совфед относится к Грефу с большим уважением и готов продолжать сотрудничество.

Глава Сбербанка в ходе выступления в СФ рассказал среди прочего о том, что сейчас не существует ни одной сферы, где инструменты искусственного интеллекта не являлись бы доминирующей технологией.