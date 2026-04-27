Москва27 апр Вести.Тема единства имеет системообразующее значение для России, заявила ИС "Вести" председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Основной вопрос, который мы будем рассматривать на пленарном заседании [Совета законодателей], связан с указом президента, в соответствии с которым этот год объявлен годом единства народа России. И, конечно, эта тема фундаментальна для нашей страны. Она имеет непреходящее, системообразующее значение. Сила - в единстве, наша сила в единстве многообразия

Матвиенко указала, что на протяжении многолетней истории России это единство поддерживалось.

Сложившееся многонациональное, межнациональное, межконфессиональное согласие бережно сохранялось, чтобы были созданы условия для развития каждого народа, каждой народности, сохранения языков, культур, традиций и в то же время одновременно [шло] формирование общероссийской идентичности каждого гражданина нашей страны. И мы гордимся тем, что на протяжении многих веков у нас всегда было ощущение единой страны, единого народа. Вот пример Дагестана - стихийное бедствие, и все регионы откликнулись, посылали гуманитарную помощь, работали волонтеры, добровольцы со всех концов России приезжали, чтобы поддержать народ Дагестана, помочь ему в этой беде. И это пример того, что значит единство народа в нашей стране