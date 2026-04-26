В Дагестане более 100 тыс. жителей вышли на общереспубликанский субботник Свыше 100 тыс. жителей Дагестана вышли на общереспубликанский субботник

Москва26 апр Вести.В мероприятии по уборке и благоустройству в Дагестане приняли участие свыше 100 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

Наибольшую активность проявили Махачкала, Каспийск, а также Акушинский, Хунзахский и Дербентский районы. Особое внимание уделили населенным пунктам, пострадавшим от паводков, а также очистке памятников и мемориалов.

В Мамедкале уборку организовали на девяти участках. В Хасавюртовском районе субботник охватил 42 сельских поселения. В горных районах расчистили русла рек.

Ранее начальник управления главы Дагестана по внутренней политике и местному самоуправлению Наталья Беламерзаева сообщала, что к работам планировали привлечь более 600 единиц спецтехники.