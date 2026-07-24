Матвиенко: никакие атаки не поколеблют уверенность в победе РФ Матвиенко высказалась об атаках на гражданскую инфраструктуру

Москва24 июл Вести.Никакие провокации, террористические акты и подлые атаки на гражданскую инфраструктуру, мирных жителей и детей не смогут поколебать уверенность России в победе. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании, завершающем весеннюю сессию верхней палаты парламента.

Спикер напомнила, что указом президента РФ 2026 год объявлен Годом единства народов. Матвиенко подчеркнула, что в текущих непростых объективных условиях именно сплоченность выступает ключевым качеством российского государства, общества и всех его граждан.