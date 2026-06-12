Матвиенко: страны НАТО выводят конфликт с Киевом на новую ступень эскалации

Матвиенко: НАТО выводит конфликт с киевским режимом на новую ступень эскалации Матвиенко: страны НАТО выводят конфликт с Киевом на новую ступень эскалации

Москва12 июн Вести.Конфликт с киевским режимом усилиями стран НАТО выводится на качественно новую ступень эскалации. Москва при этом способна дать должный отпор любой агрессии, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Российская Федерация – государство, мощное в военном отношении, способное дать должный отпор любой агрессии. Это особенно важно сейчас, когда конфликт с неонацистским киевским режимом усилиями стран НАТО выводится на качественно новую ступень эскалации отметила Матвиенко в своей колонке для "Парламентской газеты"

По ее словам, Россия всегда стремилась к дипломатическому урегулированию, но не любой ценой, а только при условии надежного обеспечения своей безопасности.

Ранее Матвиенко заявила, что серьезных предпосылок к политическому урегулированию конфликта на Украине пока не просматривается. Все очевиднее становится факт того, что западные элиты перестали даже пытаться скрывать свою русофобию, отметила председатель Совфеда РФ.