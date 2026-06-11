В МИД РФ рассказали послам евротройки о дипломатическом подходе РФ по Украине Галузин разъяснил послам евротройки подходы РФ к решению украинского конфликта

Москва11 июн Вести.Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин на встрече в МИД разъяснил послам Британии, Франции и Германии основные подходы России к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в сообщении на официальном портале МИД РФ.

В четверг Галузин принял послов Британии, Франции и Германии в России Найджела Кейси, Николя де Ривьера и Александра Ламбсдорфа по их просьбе.

Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин указано в тексте заявления

В четверг послы ФРГ, Франции и Британии, попросившие о встрече с заместителем главы МИД РФ Сергея Лаврова, посетили здание МИД РФ и провели там полтора часа.

Посол Франции Николя де Ривьер анонсировал совместное заявление с коллегами по итогам этого визита.