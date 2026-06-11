Посол Франции в РФ анонсировал совместное заявление с послами из ФРГ и Британии Французский дипломат анонсировал совместное заявление послов, посетивших МИД РФ

Москва11 июн Вести.Посол Франции Николя де Ривьер по итогам визита в МИД РФ анонсировал совместное заявление с дипломатами Германии и Британии и назвал встречу хорошей.

Послы Франции, Британии и Германии в четверг посетили МИД РФ и пробыли там полтора часа.

У нас состоялась хорошая дискуссия, сегодня позже мы опубликуем заявление сказал де Ривьер журналистам, его слова приводит ТАСС

Французский дипломат отметил, что встреча в МИД с заместителем главы МИД России Михаилом Галузиным прошла хорошо.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что послы Британии, Франции и Германии попросили о встрече с заместителем главы МИД РФ. Министр пообещал, что их "примут и выслушают".