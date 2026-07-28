Боевики ВСУ пытались атаковать российских военных под предлогом сдачи в плен Военный рассказал о попытке боевиков ВСУ обманом открыть огонь по бойцам РФ

Москва28 июл Вести.Украинские боевики во время боев за Белицкое в ДНР попытались сымитировать сдачу в плен, чтобы открыть огонь по российским бойцам. Об этом рассказал командир штурмового взвода 110-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Антон Гавришев.

По словам военнослужащего, российские бойцы предложили украинским военным сдаться, после чего те сначала согласились.

Там один человек выходил с руками поднятыми, а другой, который за ним шел, уже с автоматом. Это пресек боец из моего отделения. Они начали тут же отстреливаться. Мы откатились сказал Гавришев на видео, распространенном Минобороны России

После этого российские военнослужащие отвлекающим маневром уничтожили опорный пункт, используя противотанковые мины.

23 июля МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое подразделениями группировки войск "Центр".