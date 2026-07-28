Москва28 июлВести.Украинские боевики во время боев за Белицкое в ДНР попытались сымитировать сдачу в плен, чтобы открыть огонь по российским бойцам. Об этом рассказал командир штурмового взвода 110-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Антон Гавришев.
По словам военнослужащего, российские бойцы предложили украинским военным сдаться, после чего те сначала согласились.
Там один человек выходил с руками поднятыми, а другой, который за ним шел, уже с автоматом. Это пресек боец из моего отделения. Они начали тут же отстреливаться. Мы откатилисьсказал Гавришев на видео, распространенном Минобороны России
После этого российские военнослужащие отвлекающим маневром уничтожили опорный пункт, используя противотанковые мины.
23 июля МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое подразделениями группировки войск "Центр".