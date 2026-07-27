Украинских диверсантов в российской военной форме поймали в ДНР В ДНР поймали украинских диверсантов, переодетых в российскую форму

Москва27 июл Вести.Украинские диверсанты из полка "Рысь", переодетые в российскую военную форму, пытались проникнуть на территорию Белицкого (ДНР), однако были ликвидированы бойцами ВС РФ. Об этом ТАСС рассказал начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" с позывным Апостол.

Для усиления решения каких-то штурмовых задач привлекались подразделения 25-го отдельного штурмового полка [Рысь]. Противник использовал нашу форму [для проникновения в Белицкое]. Бдительность наших бойцов [помогла], все диверсионно-разведывательные группы были уничтожены сказал он

По данным начальника разведки, российские военнослужащие были осведомлены о готовящейся украинской операции и позволили боевикам продвинуться вглубь региона, чтобы с большей эффективностью уничтожить их полностью.

Ранее ФСБ задержала диверсанта, планировавшего теракт на вокзале в Пятигорске.