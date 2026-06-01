Москва1 июнВести.Украинские военнослужащие у села Новоподгородное в Днепропетровской области переодевались в российскую форму. Об этом рассказал командир штурмового отряда 433-го полка 27-й мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" Дамир Чапаев. Один из командиров ВСУ, также использующий знаки отличия ВС РФ, был уничтожен при попытке продвижения к российским позициям.
В беседе с ТАСС Дамир Чапаев отметил, что российские военнослужащие часто встречали украинских боевиков в упор и уничтожали их.
Был у них командир одной из групп с позывным Пельмень. Мы когда начали ближе подходить [к населенному пункту Новоподгородное - прим. ред.], его вычислили и ликвидировали. Он был переодет в нашу форму, двигался по лесополосам в нашу сторонусказал боец
Ранее директор Запорожской атомной станции Юрий Черничук рассказал, что ВСУ организуют целенаправленные атаки на персонал ЗАЭС, а также на население города Энергодар.