Москва30 маяВести.Российские военнослужащие предотвратили провокацию противника в недавно освобожденном населенном пункте Добропасово. Как сообщил РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным Талант, группа украинских солдат попыталась инсценировать сдачу в плен, чтобы совершить неожиданную атаку на позиции РФ.
ВСУ якобы хотели сдаться в плен, но когда дело дошло до самого процесса, они нас обманули и открыли огоньрассказал военный
По словам Таланта, российские подразделения были готовы к подобному развитию событий.
Действуя в соответствии с нашей подготовкой, мы открыли огонь на поражениедобавил Талант
В результате встречного боя группа противника была полностью уничтожена.
Ранее Минобороны России сообщило, что населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области перешел под полный контроль группировки "Восток" 25 мая.