Группа ВСУ попыталась атаковать российских бойцов под видом сдачи в плен Российские военные уничтожили группу противника, инсценировавшую сдачу в плен

Москва30 мая Вести.Российские военнослужащие предотвратили провокацию противника в недавно освобожденном населенном пункте Добропасово. Как сообщил РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным Талант, группа украинских солдат попыталась инсценировать сдачу в плен, чтобы совершить неожиданную атаку на позиции РФ.

ВСУ якобы хотели сдаться в плен, но когда дело дошло до самого процесса, они нас обманули и открыли огонь рассказал военный

По словам Таланта, российские подразделения были готовы к подобному развитию событий.

Действуя в соответствии с нашей подготовкой, мы открыли огонь на поражение добавил Талант

В результате встречного боя группа противника была полностью уничтожена.

Ранее Минобороны России сообщило, что населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области перешел под полный контроль группировки "Восток" 25 мая.