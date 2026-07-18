Разведчик рассказал, как боевики ВСУ пришли на позиции ВС РФ провести ротацию Разведчик Пляшник: ВСУ пришли на российские позиции для проведения ротации

Москва18 июл Вести.Группа украинских боевиков в Днепропетровской области, не зная о смене обстановки, пришла на позиции, уже занятые российскими подразделениями, чтобы провести ротацию. Об этом ТАСС рассказал старший разведчик взвода разведки батальона 1642 "Кедр" группировки войск "Центр" Александр Пляшник.

По его словам, к тому моменту российские штурмовики уже несколько дней находились на бывших позициях ВСУ.

Наши, соответственно, их встретили. Спрашивают: "Что вы сюда вообще пришли?". Они говорят, мол, им сказали, что надо сходить сменить парней рассказал военнослужащий

Ранее стало известно, что некоторые взводы ВСУ укомплектованы украинцами, депортированными из Европы. Принудительная депортация из ЕС началась еще в прошлом году.