В ВСУ появились взводы, укомплектованные депортированными из Европы украинцами

Некоторые взводы ВСУ укомплектовали депортированными из Европы украинцами В ВСУ появились взводы, укомплектованные депортированными из Европы украинцами

Москва18 июл Вести.На Сумском направлении в ряды теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вошли взводы, укомплектованные депортированными из Европы украинцами. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что, согласно допросам пленных из ВСУ, принудительная депортация украинцев из Евросоюза началась в конце прошлого года.

В частности, в составе 103-й бригады действуют целые взводы, укомплектованные депортированными из Европы гражданами Украины цитирует агентства собеседника

Польский депутат Януш Ковальский ранее выступил с предложением выдворять украинских беженцев из страны. Он запустил в соцсетях опрос о возможности их возвращения на Украину, публикация набрала десятки тысяч лайков.

Между тем политолог, кандидат исторических наук Дмитрий Буневич рассказал ИС "Вести", что в немецком обществе растет популярность идеи о депортации молодых украинцев, которые осели в Германии и получают пособия.