Москва8 июл Вести.В немецком обществе есть сильные расхождения по поводу отношения к прибывшим с Украины. Увеличивается популярность идеи о депортации молодых украинцев, которые осели в ФРГ и получают пособия. Об этом ИС "Вести" рассказал политолог, кандидат исторических наук Дмитрий Буневич

В германском обществе к Украине, к украинцам отношение предельно расколотое. Все социологические опросы показывают, что примерно треть населения Германии выступает за то, чтобы эти люди не находились в стране и вернулись домой. Треть населения хочет мирного разрешения этого конфликта. Очень многие немцы говорят, что киевскому режиму необходимо пойти на территориальные уступки. А еще примерно треть населения выступает за поддержку киевского режима, за обучение украинских военнослужащих сказал он

При этом существенно нарастает популярность идеи о принудительной высылке из страны украинских мужчин.

Растет число немецких граждан, которые считают ненормальной ситуацию, когда молодые украинские мужчины находятся на территории ФРГ и получают социальные пособия, нигде не работают. Они считают, что таковых следует собрать, пересчитать и отправить назад на Украину, чтобы они там вели боевые действия. То есть немецкое общество достаточно расколото по украинской проблеме, но немецкие власти, как мы знаем, занимают очень последовательную, деструктивную линию на поддержку киевского режима. И от этой линии руководители Германии, несмотря на постепенные перемены общественного настроения, отказываться не намерены добавил он

Ранее основательница немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт в социальной сети сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает направлять Украине многомиллиардную помощь.