Москва24 июн Вести.Польский депутат Януш Ковальский выступил с предложением выдворять украинских беженцев из страны и запустил в соцсетях опрос о возможности их возвращения на Украину.

Пост был размещен на странице депутата в Facebook (запрещена в РФ).

Пора начать программу возвращения украинцев из Польши на Украину. Все должны туда вернуться. Согласны? Оставьте комментарий. написал он

Под публикацией уже поставили лайки более 26 тысяч пользователей.

Ранее сообщалось, что скандал между Киевом и Варшавой из-за прославления деятелей ОУН (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) показал, что главным противником Польши является не Россия, а Украина. Как писала газета Myśl Polska, Киев фактически сделал Варшаву своим врагом, поэтому Польше следует быть готовой к возможной агрессии с украинской стороны.